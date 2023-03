Roma, famiglia distrutta dall'incendio: morto un uomo, moglie e figlio in ospedale

20 marzo 2023 a

Il bilancio è di un morto e quattro persone finite in ospedale. L'incendio, divampato nella notte di sabato, in un appartamento di una palazzina del quartiere Casilino ha distrutto una famiglia. Un uomo di 55 anni morto e la moglie di 58 anni e il figlio di 15 anni intossicati ed entrambi ricoverati in ospedale. Feriti anche due agenti della polizia di Stato. La tragedia si è consumata in via Putignano quando i residenti del consorzio di Torre Gaia che avevano notato il fumo e il forte odore di bruciato provenire da un appartamento al piano terra hanno allertato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Per il 55enne non c'è stato nulla da fare: l'uomo sarebbe morto intossicato: la moglie è stata ricoverata in ospedale insieme al figlio. Entrambi sono stati portati all'Umberto I insieme a due poliziotti, anche loro intossicati.