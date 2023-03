Lazio-Roma, tensioni prima del derby: lanci di bottiglie e fumogeni all'Olimpico

19 marzo 2023 a

a

a

Derby ad alto rischio: momenti di tensione si sono già registrati davanti allo Stadio Olimpico a Roma dove si terrà alle 18 si affronteranno e Lazio e Roma per il campionato di Serie A. Si sono registrati lanci di fumogeni e bottiglie da parte di alcuni tifosi: la polizia è schierata in tenuta anti sommossa.

Le forze dell'ordine blindano Roma: il piano per evitare incidenti al derby

Per evitare possibili contatti tra le tifoserie rivali, sono stati schierati almeno mille tra carabinieri e polizia. In strada anche le unità antisommossa a cavallo e gli idranti. Misure eccezionali dopo l’allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri tra ultras. Sono oltre mille gli uomini delle forze dell’ordine mobilitati per evitare incidenti tra tifosi giallorossi e biancocelesti: servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie.