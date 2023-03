Maratona Roma, piano mobilità e trasporti: strade chiuse e le ripercussioni sui mezzi

18 marzo 2023 a

Dalle 8 alle 14.45, è in programma l’Acea Run Rome The Marathon, ovvero la 28esima edizione della maratona di Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali (strada chiusa domenica tutto il giorno e sabato, dalle 9, per gli allestimenti, nel tratto largo Corrado Ricci-piazza Venezia). Previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race. Cambia quindi il piano mobilità e trasporti con modifiche per bus e tram. Sarà chiusa la stazione metro Colosseo. Il percorso di 42 km della maratona, con le temporanee chiusure, si snoda, tra gli altri, lungo piazza Venezia, il Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, vari tratti di lungotevere, San Pietro e Castel Sant’Angelo, Prati, il Foro Italico, il Flaminio, Campi Sportivi, la Moschea, viale Parioli, il Villaggio Olimpico, di nuovo la zona del Flaminio, Belle Arti, via Ripetta, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, via del Tritone, via del Corso, la zona di piazza Navona, corso Rinascimento e corso Vittorio, via del Plebiscito, di nuovo piazza Venezia e i Fori Imperiali. Sul sito della manifestazione runromethemarathon.com, la mappa e il percorso della gara. Le prime chiusure per la gara saranno precedute da quelle per gli allestimenti, nella notte tra sabato e domenica, su via Celio Vibenna e via di San Gregorio direzione Porta Capena e su via Cavour tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci.

Durante la manifestazione, saranno sospese 9 linee: 2, 3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore), 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628. Queste invece le 9 linee deviate: 23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2, C3. Infine, le 50 linee limitate: 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. Prevista una modifica anche per 4 linee della Roma Tpl: la linea 226 non raggiungerà piazza Mancini, limitando le corse su viale di Tor di Quinto/via Pietro Lupi; la 982 si fermerà sul piazzale della stazione di San Pietro, non raggiungendo il capolinea di XVII Olimpiade; i collegamenti C6 e C8 non raggiungeranno il capolinea di viale Baldelli, a Ostiense, fermandosi la C6 a viale Marconi e la C8 a largo Leonardo da Vinci. Sulla linea B, la stazione metro di Colosseo sarà chiusa da inizio servizio di domenica e sino a cessate necessità. Le linee deviate per gli allestimenti che interesseranno via dei Fori Imperiali, via Cavour, via Celio Vibenna e via di San Gregorio, saranno 3NAV, 51, 75, 81, 85, 87, 118, nMb, n3d e nMc.

Nel corso della giornata di domenica, prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi in: via dei Fori Imperiali; piazza Madonna di Loreto; piazza Venezia; piazza Bocca della Verità; via Galvani; piazza di Spagna; piazza Mignanelli; largo di Torre Argentina; largo Carlo Goldoni; piazza di Tor Sanguigna; piazza del Popolo; via Stradivari; via del Babuino; piazza Cavour. Il giorno della maratona, dalle 8 alle 15, non saranno disponibili le aree di sosta bus turistici Circo Massimo, lungotevere Aventino, Petroselli, lungotevere dei Tebaldi, Giulio Cesare, lungotevere delle Navi e lungotevere delle Armi. Una rivoluzione per la corsa, che sarà poi seguita dal derby tra Roma e Lazio.