Incidente a Capena tra due auto: una si ribalta, tre feriti gravi

La dinamica dell'incidente avvenuto sulla strada provinciale per Capena, all'altezza del chilometro 9,5, è ancora da accertare ma il bilancio è grave: tre feriti, di cui uno in codice rosso e trasportato in elicottero nell'ospedale Gemelli. a Roma Gli altri due invece sono stati portati al Sant'Andrea.

Nello schianto, avvenuto poco prima delle 14, coinvolte due auto, una delle quali, una Peugeot, nell'urto è finita fuori strada ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti, che hanno estratto dalle lamiere i feriti.