Crollo Globe Theatre a Roma, spunta il documento choc: "Abusivo e senza autorizzazione"

"Nessun permesso per fare spettacoli pubblici". Nel corso delle indagini sul disastro del Globe Theatre, il teatro di Gigi Proietti dove lo scorso 25 settembre sono rimasti feriti diversi studenti spunta un documento choc: "Non aveva nessuna autorizzazione". A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica che racconta un epilogo inaspettato dell’inchiesta sull'incidente. Per tutta la durata dell’anno 2022, gli spettacoli si sono susseguiti senza avere alcun nullaosta da parte del Comune di Roma.

Nel crollo rimasero feriti 12 ragazzi della scuola Saffo di Roseto degli Abruzzi e venne aperta un’inchiesta in procura per crollo colposo. Secondo un dossier inviato dal Campidoglio ai pm di piazzale Clodio in cui si ripercorre a ritroso la cronistoria che ha portato al disastro si scopre che “l’Associazione Teatro di Roma ha ottenuto le autorizzazioni di pubblico spettacolo per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021” scrive Repubblica ma soprattutto, ”che l’autorizzazione per l’anno 2022 non risulta essere stata richiesta né ottenuta”. La stagione teatrale quindi è andata avanti ”in assenza del titolo autorizzativo” previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.