Roma, Massimiliano ridotto così per una buca. La sentenza: "Il Campidoglio paghi 4 milioni"

In stato vegetativo dal 2015 quando in sella alla sua moto cadde sull'asfalto. È la storia di Massimo Riccialdi, oggi 41enne, che a distanza di 8 anni ha ottenuto un risarcimento record dal Campidoglio condannato a pagare alla famiglia 4 milioni e 600 mila euro. A raccontare al Corriere della Sera l'esito della sentenza è il padre Claudio, ex informatico di 64 anni, che dal giorno dell'incidente insieme alla sua famiglia si prende cura del figlio Massimiliano.

La buca per un tombino montato male lo avrebbe fatto volare sull'asfalto, al centro della carreggiata in via Brunone Bianchi, nel quartiere di Casal Bernocchi a Roma, riportando così gravi traumi. Oggi i soldi che il Comune sborserà alla famiglia serviranno per curare Massimiliano. "Vorrei portarlo dove era in cura Schumacher" racconta il papà al Corriere della Sera. "Tutto quello che posso fare per lui lo faccio. Sono dovuto andare in pensione anticipata per stargli vicino. Ho venduto casa per mantenerci, ci siamo trasferiti da Roma a Torino in affitto".