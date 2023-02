Roma, gli anarchici tornano in piazza: un altro sabato blindato

17 febbraio 2023 a

Da piazza Trilussa a Campo de' Fiori fino a Largo Argentina. Gli anarchici tornano in piazza anche domani, sabato 18 febbraio, con tre cortei solo a Roma. Dopo la protesta di oggi a Milano nel weekend sono previste nuove manifestazioni di solidarietà nella Capitale e l'allerta resta altissima per l'ennesima iniziativa in sostegno all'anarchico Alfredo Cospito che sta facendo lo sciopero della fame dal 20 ottobre per protestare contro il regime del carcere duro, il 41 bis. "Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione - scrivono i promotori su un volantino - Dopo quattro mesi di sciopero della fame Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla tortura del carcere duro".

A preoccupare oggi la manifestazione organizzata a Milano, in piazza della Scala, davanti a Palazzo Marino dopo gli scontri violenti di sabato scorso in zona Bocconi. "Siamo abbastanza preoccupati - sottolinea Nicola Molteni, sottosegretario Interno, a 24 Mattino su Radio 24 - perché l'ultima manifestazione, quella di Milano di settimana scorsa, non è stata una libera manifestazione di un pensiero, ma si è tramutata in una vera e propria guerriglia urbana dove sei agenti sono finiti al pronto soccorso".

Il presidente appena riconfermato della Regione Lombardia Attilio Fontana è sbottato sui social: "Dopo le violenze della scorsa settimana, in cui numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti dalle vigliacche aggressioni, si annuncia un nuovo corteo degli anarchici per domani a Milano. In democrazia il diritto di manifestare è sacrosanto ma non può essere esercitato con violenza e devastazioni. Adesso basta! Milano non può tollerare questi delinquenti. Per questa ragione farò quanto possibile nelle mie competenze per evitare il ripetersi di queste vergognose manifestazioni".