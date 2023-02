La crociata anti-Rocca e quegli 850mila euro della giunta Zingaretti a “Repubblica”

10 febbraio 2023 a

Il quotidiano la Repubblica durante la campagna elettorale per scegliere il nuovo governatore della Regione Lazio ha condotto una battaglia senza esclusione di colpi contro il candidato del centrodestra Francesco Rocca. Dai ripetuti attacchi per una condanna per spaccio risalente a 38 anni fa (lui stesso non l’ha mai nascosto, «ho pagato e ho cambiato vita») alla casa acquistata dall’Enpaia (compravendita dimostratasi completamente legale). Senza scordare l’articolo in cui, pur di criticare un convegno della Lega a Latina, il quotidiano fondato da Scalfari è arrivato a definire piccoli «Balilla» i bambini di un coro scolastico che partecipavano all’evento. La loro colpa? Indossavano una divisa.

Insomma, tutto pur di "spingere" Alessio D’Amato, candidato del Pd e assessore uscente alla Sanità della giunta Zingaretti. La stessa giunta regionale che, dal 2014 al 2022, ha versato a la Repubblica 850mila euro in contributi pubblicitari. Centomila euro l’anno ("solo" 50mila nel 2022) per fare campagne istituzionali sulle «Guide» del quotidiano.