Gualtieri: raddoppiamo gli autovelox. A Roma in tre mesi più di 10mila multe

Presto raddoppierà a Roma il numero degli autovelox, quadruplicherà quello dei rilevatori che fanno scattare le sanzioni per le auto che passano con il semaforo rosso. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri annuncia una nuova stretta sulla mobilità e la linea dura contro alta velocità e infrazioni. "Roma Capitale ce la sta mettendo tutta per diminuire drasticamente il numero di incidenti stradali nella nostra città. Abbiamo introdotto un primo pacchetto di interventi specifici", ha annunciato il sindaco in occasione dell'intitolazione di un campo sportivo alla memoria di Francesco Valdiserri, il 18enne che ha perso la vita l’ottobre scorso, travolto da un macchina sulla Cristoforo Colombo.

"Abbiamo ampliato ulteriormente i controlli sulle strade da parte della Polizia Locale e in tre mesi sono state elevate oltre 10 mila sanzioni", spiega Gualtieri che sui rilevatori di velocità afferma: "Raddoppiamo il numero degli autovelox tra mobili e fissi e quadruplichiamo i rilevatori per i passaggi con semafori rossi. A breve terminerà la sperimentazione del tutor nella galleria Giovanni XXIII e funzionerà a pieno regime. Stiamo riasfaltando centinaia di chilometri di strade, riqualificandole con una migliore segnaletica. In poco più di un anno abbiamo realizzato lavori di manutenzione per 200 km di strade e 490 passaggi pedonali e, questo mese, partiranno nuovi lavori di manutenzione ordinaria delle strade e delle strisce pedonali".

Inoltre Gualtieri annuncia interventi sui "black point", gli incroci pericolosi dove si verificano più incidenti. "Ne sono stati individuati 175 e già martedì prossimo cominciano i lavori in via Nomentana e a seguire via Cristoforo Colombo - spiega - Introduciamo 69 isole ambientali e zone 30: le aree interessate si snodano su tutta la città e alcuni lavori sono già partiti lunedì a Montesacro". Sono poi "in fase di approvazione i piani di fattibilità tecnica di 710 attraversamenti pedonali luminosi in zone considerate ad alto rischio. Inoltre previsto un piano di assunzione della Polizia Locale: quest’anno avvieremo le procedure per reclutare almeno 800 nuovi agenti di Polizia Locale".