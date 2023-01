Roma, arrivano i tram sulla Togliatti: ecco il tracciato fino alla metro A

Martina Zanchi 17 gennaio 2023 a

Percorrerà otto chilometri lungo via Palmiro Togliatti, tra i capolinea delle stazioni Subaugusta e Ponte Mammolo, passando anche sotto dell'acquedotto Alessandrino. La futura tranvia Togliatti consentirà di collegare i principali nodi della mobilità cittadina, tra metro B, metro A, metro C (nodo Centocelle) e anche la linea ferroviaria FL2. Il progetto è stato presentato ieri da Roma Servizi per la Mobilità e dall'assessorato ai Trasporti del Comune, durante un'iniziativa organizzata dal presidente del Municipio V Mauro Caliste. E arriva anche la conferma, come anticipato a dicembre da Il Tempo, del futuro proseguimento della linea fino al quadrante sud della città. Il tracciato illustrato, infatti, «rappresenta il primo stralcio di una tratta ben più lunga - ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - che sarà implementata dal tram che da Subaugusta arriverà fino all'Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8».

Per questo intervento è stato presentato uno studio di fattibilità e un altro ancora riguarda il possibile prolungamento fino a Tiburtina, ma già nella fase attuale l'opera rappresenta una rivoluzione nel quadrante. Per vedere l'avvio dei lavori, tuttavia, bisognerà attendere ottobre 2024. E considerata la durata stimata del cantiere, pari a seicento giorni, la linea dovrebbe essere operativa non prima di metà 2026. I primi dati forniti sul progetto della futura tranvia, comunque, promettono di migliorare sensibilmente l'offerta del trasporto pubblico locale. Lungo il percorso, con 19 fermate più i capolinea, nell'ora di punta la frequenza di passaggio dei tram sarà di quattro minuti, con una capacità di 3.500 passeggeri per ogni direzione. La stima degli utenti è di circa 42mila al giorno mentre il costo dell'opera - in parte finanziato dal Pnrr - è di 184 milioni.

E nell'ottica di agevolare la mobilità sostenibile, la realizzazione della tranvia Togliatti procederà in maniera coordinata a quella del «Grab» (il Grande Raccordo Anulare delle Bici). Sarà infatti dedicata alla ciclovia l'attuale corsia dei bus mentre il tram, con una corsia per direzione di marcia, circolerà in preferenziale. Sarà ridotto quindi lo spazio oggi dedicato alle automobili. Le novità non si fermano qui. Nel corso dell'evento l'ingegner Alessandro Fuschiotto, di Roma Mobilità, ha infatti illustrato «ulteriori progettazioni, in fase conclusiva, per altre cinque linee di tram (viale Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica-Auditorium parco della Musica; piazza Mancini-via Flaminia-corso Francia-stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata). Complessivamente - ha chiosato Fuschiotto - sono 11 i nuovi tratti tranviari in fase di progettazione che permetteranno, una volta realizzati, di portare a 101,2 i chilometri di rete a disposizione».