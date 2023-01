Roma Termini, identificato l'aggressore della studentessa accoltellata a Termini

03 gennaio 2023 a

Ricercato in tutta Roma, ma anche fuori dalla Capitale, l'aggressore della turista israeliana accoltellata alla stazione Roma Termini è stato identificato dalla polizia grazie ai video di sorveglianza che hanno immortalato la scena la sera di Capodanno. Si tratterebbe di un senzatetto 24enne e di origine polacca: Aleksander Mateusz Chomiak, ricercato per furto da Grudziądz, città della Cuiavia-Pomerania. Solo il 27 dicembre scorso era stato fermato per un controllo dalle forze dell'ordine e poi rilasciato.

"Non è ancora chiaro se il giovane sia stato anche bloccato" si legge su Corriere.it "ma la pista seguita fin dai primi momenti delle indagini sul gesto di uno squilibrato negli ambienti dei clochard che frequentano la stazione Termini si sarebbe rivelata giusta".

Il clochard, che avrebbe precedenti di polizia nel suo Paese d'origine e identificato anche dalle autorità italiane, è stato ripreso dalle telecamere della stazione i cui filmati hanno consentito agli agenti di ricostruire l'intero percorso fatto dall’uomo. Restano ancora da chiarire le motivazioni del folle gesto contro la studentessa: gli inquirenti valutano anche un eventuale collegamento con le scritte ebraiche sulla borsa della vittima. La Procura, al momento, indaga solo per tentato omicidio.