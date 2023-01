Roma, turista accoltellata a Termini: è giallo sulla giovane israeliana colpita senza motivo

Elena Ricci 02 gennaio 2023 a

a

a

Colpita alle spalle senza che potesse difendersi. Tre coltellate nel fianco e poi la fuga. Così una turista israeliana di 24 anni, è stata brutalmente aggredita sabato sera alla stazione Roma Termini. La giovane era in vacanza nella Capitale e stava per tornare nel suo paese. Si era infatti recata in stazione per salire a bordo di un treno che l'avrebbe portata all'aeroporto di Fiumicino, dove poi si sarebbe imbarcata su un volo di ritorno diretto a Tel Aviv. Proprio mentre provava ad acquistare il biglietto per Fiumicino in una biglietteria automatica, le si sarebbe avvicinato un uomo che le ha sferrato tre fendenti nel fianco.

La giovane si è accasciata a terra sanguinante e ha provato a chiedere aiuto, mentre l'aggressore si è dileguato nella stazione. Sono stati alcuni presenti, dopo aver visto la ragazza in una pozza di sangue, ad allertare i soccorsi. Sul posto sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza in codice rosso presso il Policlinico Umberto I. Ora è ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. Sulla vicenda indaga la polizia ferroviaria dello scalo di Roma Termini. L'aggressore sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione. Le immagini sono ora al vaglio degli investigatori che stanno cercando di identificare l'uomo.

Aggressione e fuga a Termini: accoltellata una 24enne israeliana

Da quanto si apprende, la vittima non conosceva l'aggressore. L'ipotesi è che l'uomo sia uno dei tanti che bivaccano nei pressi della stazione e che abbia offerto aiuto alla turista per acquistare il biglietto, in cambio di denaro. Al rifiuto della stessa, l'avrebbe accoltellata. Sono in tanti infatti, nella stazione Termini, vera e propria zona franca in pasto al degrado più assoluto, a svolgere questo tipo di «attività» estorsiva. Da rom, a clochard, extracomunitari e tossicodipendenti, che in cambio di denaro, offrono aiuto nell'acquisto dei biglietti o nel trasporto di bagagli.