Regionali Lazio, il centrodestra presenta Francesco Rocca. Parte la campagna elettorale

Alle 11,30, al residence Ripetta di Roma, Francesco Rocca ha presentato ufficialmente la sua candidatura. Al suo fianco un ricchissimo parterre in rappresentanza di tutta la coalizione di centrodestra, da Francesco Lollobrigida a Fabio Rampelli, da Antonio Tajani e Maurizio Gasparri a Claudio Durigon, Maurizio Lupi, Lorenzo Cesa e Vittorio Sgarbi.

"La Regione Lazio ha bisogno di cambiare pagina e di scrivere la parola fine ad anni di scelte sbagliate e contro l'interesse dei suoi cittadini" ha dichiarato in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Il centrodestra unito e coeso ha scelto una personalità che coniuga competenza, capacità e prestigio: Francesco Rocca. La sua concretezza e la sua esperienza, maturate da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sono garanzie indiscutibili per portare anche nella Regione Lazio il buongoverno del centrodestra". "Il nostro obiettivo - prosegue la premier e leader di Fratelli d'Italia - è restituire centralità politica e autorevolezza amministrativa ad una delle Regioni più importanti e popolose d'Italia e renderla nuovamente capace di dare risposte a imprese e famiglie". "Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra saranno protagonisti di questa sfida presentando ai cittadini una proposta politica chiara, sostenuta da valori condivisi e da un programma politico comune", conclude Meloni.

A meno di quaranta giorni dalle elezioni del 12 e 13 febbraio, i candidati alla presidenza della Regione Lazio iniziano a scaldare i motori in una campagna elettorale che si annuncia serrata e senza esclusione di colpi. I temi che fanno da sfondo alle prime stoccate tra il candidato di centrodestra, Rocca, e il rivale di centrosinistra, Alessio D’Amato, sono stati l’aumento dell’addizionale Irpef e l’impennata del costo dei carburanti.

Al momento i candidati alla poltrona lasciata da Nicola Zingaretti sono tre. A quelle di Rocca e D’Amato, infatti, si aggiunge la candidatura di Donatella Bianchi. La storica conduttrice del programma Rai “Lineablu” è il nome messo in campo dal Movimento 5 Stelle una volta sfumato qualsiasi accordo con il Partito Democratico. La giornalista, già presidente del Wwf Italia potrà godere però anche del sostegno del Coordinamento 2050. L’avvocato penalista Francesco Rocca si è invece dimesso dalla presidenza della Croce Rossa Italiana per candidarsi alla presidenza della Regione Lazio. Manager e commissario della Sanità, il suo nome è quello su cui ha puntato il centrodestra compatto, guidato dalla premier Giorgia Meloni, pur non avendo in tasca alcuna tessera di partito.