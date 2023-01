Capodanno Roma, blitz anarchici per Cospito: alta tensione. Indaga la Digos

01 gennaio 2023 a

Blitz anarchici nel Capodanno di Roma. Nella giornata e nella serata di sabato 31 dicembre, numerosi soggetti riconducibili all’area anarchica e provenienti da diverse province italiane (ma anche dall'estero) hanno tentato incursioni nei festeggiamenti per salutare il 2023 attraverso "cortei non preavvisati e iniziative estemporanee, anche violente".

Secondo quanto reso noto dalla Questura di Roma i manifestanti hanno tentato, invano, di arrivare dinanzi alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Gesti compiuti in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico pescarese condannato e detenuto, e contro il regime del 41 bis. "I servizi di Ordine Pubblico predisposti dalla Questura di Roma, hanno consentito di contenere azioni pericolose e comportamenti lesivi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante le attività è stato rinvenuto e sequestrato numeroso materiale riconducibile ai suddetti manifestanti, tra cui oggetti atti ad offendere, scudi, caschi e altri indumenti probabilmente destinati al loro travisamento. Sono al vaglio della Digos le immagini realizzate dalla Polizia Scientifica per individuare i soggetti coinvolti ed eventualmente deferirli all’Autorità Giudiziaria", fa sapere la Questura.

Cassonetti in fiamme e banche danneggiate, blitz degli anarchici a Roma

Sul versante dei botti e dei fuochi d'artificio, si segnalano decine di auto, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dalle fiamme. In particolare, dopo la mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti in via Keren, zona Nomentana, per l’incendio di un veicolo. Poco distante, in Circonvallazione Nomentana, i carabinieri sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco, per due furgoni e un’auto in fiamme. In via Appia Nuova invece sono andati a fuoco 24 veicoli davanti a un’agenzia di noleggio mentre altre 28 auto sono stati distrutti dalle fiamme in una autorimessa nella zona di Cinecittà. Due furgoni e un’auto sono andati a fuoco in via della stazione Prenestina mentre due cassonetti e un monopattino sono stati incendiati in piazza San Cosimato, a Trastevere. Intervenuti sul posto vigili del fuoco e carabinieri. In tutto 59 veicoli.