Roma, autista Atac scende dall'autobus e litiga con il motoclista. Il video è virale: sospeso

Scende dall'autobus in preda alla rabbia dopo che un motociclista lo ha sorpassato a destra e lo aggredisce. L'autista Atac è fuori di sé, urla e agita le mani: scoppia una lite violenta mentre volano minacce. La scena viene ripresa e finisce sul web.

Un autista dell’Atac non ha nemmeno il di incazzarsi che prontamente arriva Miss schiena dritta Floriana che tra un’indagine sulla mafia ed una sul terrorismo decide di mandarlo bevuto. Schifo https://t.co/bGeaera0tz — Mario Spaccini (@MarioSpaccini) December 16, 2022

A piazza Venezia, nel centro di Roma, si consumano attimi di vera tensione. Poi, dopo che il video della lite diventa virale sui social, arriva la comunicazione ufficiale dell'azienda che annuncia la sospensione del dipendente. “Atac ha individuato e sospeso un conducente in servizio sulla linea 64 che, coinvolto in un diverbio per questioni di viabilità, si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico” si legge nella nota. ”Il provvedimento di sospensione, dalle funzioni e dallo stipendio, è stato deciso a seguito di immediata indagine attivata dall’azienda a seguito di segnalazione ricevuta nel primo pomeriggio”.