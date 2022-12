Roma è la città dove si litiga di più, Bologna in cui si vive meglio

13 dicembre 2022 a

Si litiga di più, sale la percezione di insicurezza e peggiorano ambiente e servizi. Una pagella da dimenticare quella assegnata alla Capitale dalla classifica 2022 del Sole 24 ore. La «maglia nera» spetta proprio al tasso di litigiosità per il quale Roma si piazza all'ultimo posto - il 107esimo - per le cause civili iscritte nei tribunali ogni 100mila abitanti. Ma per la Città eterna, non arrivano risultati lusinghieri nemmeno sul fronte della giustizia e della sicurezza dove perde un posto stabilendosi in penultima posizione (106). Complessivamente, sulle 107 province prese in esame dalla classifica sulla qualità della vita, per la Capitale non ci sono buone notizie: in generale perde ben 18 posizioni e si colloca al 31esimo posto. Male anche sul fronte «ambiente e servizi» che registra il 48esimo posto perdendo ben 20 posizioni. E pure nel settore «cultura e tempo libero»: qui altre 20 posizioni perse pur mantenendo il 23esimo posto. E poi ancora: 41esimo posto per «ricchezza e consumi», pur guadagnando un punto. Miglior performance invece -collocandosi al terzo posto - per «affari e lavoro» che vede una crescita di 7 posizioni in classifica, e per «demografia e società» (anche qui posto 3).

La provincia italiana in cui si vive meglio, invece, è Bologna, mentre Crotone è quella in cui si sta peggio; Firenze sale sul podio al 3 posto, il Trentino Alto Adige resta saldo al 2 con Bolzano e al 5 posto con Trento. Le città metropolitane sono in calo: Milano è ottava, Torino quarantesima. Napoli ottiene il peggior piazzamento in graduatoria tra le città metropolitane. Per quanto riguarda invece le province, quella lombarda è terza dietro a Cagliari e Trento per speranza di vita delle donne con 86,1 anni (circa quattro anni in più rispetto a Siracusa, ultima in questo indicatore). Ma se la provincia di Monza Brianza è quella in cui i parametri assegnano la migliore qualità della vita alle donne, il livello d'istruzione del genere femminile riscatta il Mezzogiorno.

Gli indicatori dei divari di genere seguiti dal Sole 24 Ore nella classifica della qualità della vita nelle città italiane sono la percentuale di laureate e la competenza numerica misurata nei test Invalsi in terza media. Per quanto concerne le regioni, se Bologna è prima per qualità della vita, l'Emilia-Romagna è in testa fra le regioni italiane. L'Emilia-Romagna mostra un buon posizionamento: accanto al primato di Bologna la classifica vede Parma al 9 posto e Reggio Emilia al 13. Le province del Trentino Alto Adige restano salde nella top ten, con Bolzano al secondo e Trento al quinto posto. In Toscana sono tre le province presenti in cima alla classifica: oltre a Firenze, le new entry Siena, che arriva al 4 posto (+11 posizioni), e Pisa (+12 posizioni) al decimo posto.