Roma, incidente mortale sul Gra: camion finisce contro il ponte

30 novembre 2022

Perde il controllo del camion e si schianta contro il ponte del Grande Raccordo anulare a Roma. Lo schianto mortale sul Gra è avvenuto all'alba di mercoledì 30 novembre sulla complanare all'altezza dell'uscita Tor Bella Monaca. Per il conducente del mezzo pesante non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi: per estrarlo dalle lamiere sono servite due ore di lavoro dei vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per l'intera mattinata.