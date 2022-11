Furto all'autosalone, tre supercar sparite nella notte. "È la banda della Maserati"

26 novembre 2022 a

a

a

Tre supercar sparite e un colpo da 200mila euro. Nella notte di giovedì una banda ben organizzata portato a termine un furto clamoroso in un autosalone di via Casilina. I ladri hanno portato via due auto di lusso, due Audi Rs3 e una Mercedes Amg. Quando l'allarme è scattato la banda si è dileguata e i poliziotti arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il furto.

Secondo le prime indagini, la banda sarebbe composta da almeno cinque persone. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini di video sorveglianza della zona. Si tratterebbe di un "furto studiato e ben organizzato" scrive il Messaggero che cita le recenti gesta criminali della cosiddetta banda della Maserati. Gli investigatori infatti non escludono che si tratti della stessa gang che ha colpito l'altra notte, forse una banda armata di rom. Il gruppo criminale ha rapinato un imprenditore lungo la via Flaminia la notte del 14 novembre e un market al Portuense due giorni dopo spostandosi in Maserati.