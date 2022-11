Giandavide De Pau, fermo convalidato al sospetto killer di Prati

23 novembre 2022 a

a

a

Caso Giandavide De Pau, nuovo capitolo. Il gup ha convalidato il fermo del presunto killer di Prati e l'uomo è ora in carcere a Regina Coeli, a Roma. «Il giudice ha convalidato il fermo e si è riservato di emettere un’ordinanza nelle prossime ore». Lo ha detto Alessandro De Federicis, difensore di Giandavide De Pau, all’uscita del carcere di Regina Coeli dove il 51enne si trova attualmente con l’accusa di triplice omicidio per la morte di due cittadine di nazionalità cinese e una 65enne colombiana.

Il killer di Prati voleva scappare. Ecco l'ultimo tentativo disperato

De Pau, però, non avrebbe risposto alle domande del giudice «perché dopo le 7 ore di interrogatorio in Questura non ha voluto aggiungere altro. Non era nelle condizioni di dire nulla perché non ricorda nulla», ha spiegato l’avvocato precisando che l’accusa «resta quella dell’omicidio plurimo aggravato ma al momento non è contestata la premeditazione ed è di difficile contestazione». L’arma del delitto «in base a quanto so, non è stata ancora trovata - ha aggiunto il legale - Ho chiesto all’amministrazione giudiziaria e penitenziaria di trovare una struttura adeguata alle sue condizioni. Parliamo di una persona con disturbo della personalità borderline».