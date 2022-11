Serial killer di Roma, c'è un sospettato per i delitti a Prati: sotto interrogatorio 50enne

19 novembre 2022 a

C'è un sospettato per il triplice omicidio di Roma, nel quartiere di Prati, avvenuto giovedì mattina. Sotto interrogatorio in queste ore un uomo di 50 anni che si trova negli uffici della Questura. La persona sospettata sarebbe stata individuata questa mattina e trasferita per essere ascoltata. La polizia lo ha fermato all'alba di oggi, sabato 19 novembre e al momento del fermo, l'uomo indossava ancora dei vestiti imbrattati di sangue.

Dalle telecamere di Prati il volto del killer delle escort

Il 50enne italiano e con precedenti penali è stato intercettato in un bed & breakfast in via Milazzo, nella zona della Stazione Termini. Fonti dalla procura fanno sapere che contro di lui "c'è tanto materiale". La sua stanza è stata perquisita dalla Scientifica. Il sospettato avrebbe prenotato le stanze e le ore a pagamento con le donne con falso nome. In mano agli inquirenti anche il Dna trovato su citofono, mobili, letti e corpi delle donne accoltellate.