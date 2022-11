Lega, parte la missione Lazio. Salvini: "Cambieremo volto alla Regione"

Daniele Di Mario 19 novembre 2022 a

Nella giornata in cui la Lega celebra il suo primo congresso romano ed elegge segretario capitolino Davide Bordoni, Matteo Salvini avvia ufficialmente la campagna elettorale in vista delle prossime Regionali. L'esortazione del leader leghista al termine dello scrutinio nella sede di via delle Botteghe Oscure è andare «quartiere per quartiere, Municipio per Municipio».

Salvini ringrazia il neosegretario e tutti gli iscritti e i militanti «per aver tirato la carretta in mesi difficilissimi». «Ricordo dice la campagna elettorale perle Comunali molto complicata e quella per le Politiche altrettanto difficile. Adesso per le Regionali l'impegno è di andare a raccogliere tutto quello che abbiamo seminato e di prenderci quelle soddisfazioni» che finora «con fatica abbiamo raccolto».

L'obiettivo è «vincere in Regione Lazio, cambiare il volto a Roma e all'Italia. Con l'impegno di tutti sarà possibile», garantisce Salvini. A proposito delle elezioni regionali, giovedì ad Ariccia Salvini aveva detto che «la Lega è pronta, le liste sono pronte. C'è un piccolo particolare: manca ancora il candidato presidente». Il centrodestra potrebbe annunciarlo la prossima settimana, ma un incontro tra i leader della coalizione ancora non è stato calendarizzato. Il nome in pole position resta sempre quello di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa. Quanto al congresso romano della Lega, il primo nella storia del partito, oltre al segretario Bordoni vengono eletti vicesegretari Maurizio Politi e Angelo Valeriani. Entrano a far parte del direttivo Simona Baldassarre, Alfredo Becchetti, Flavia Cerquoni, Antonio D'Apolito, Simonetta Matone, Monica Picca, Gianni Sammarco, Serena Visentin. «Ringrazio gli iscritti della Lega di Roma per avermi dato fiducia, il segretario federale Matteo Salvini e il senatore Claudio Durigon per il riconoscimento del mio impegno al servizio del partito, dice a caldo il neosegretario romano. Bordoni, consigliere capitolino del Carroccio, ritiene che «sia impellente porsi all'ascolto dei differenti territori ed esigenze dall'interno della Capitale per poter interpretare al meglio i bisogni della gente, come la sicurezza, il decoro urbano, una rete di trasporti adeguata».

Nel ringraziare il coordinatore uscente Alfredo Becchetti per il lavoro profuso nel partito in questi anni, Bordoni sottolinea «l'importanza di favorire lo sviluppo economico della città, attraverso una continua interlocuzione con le categorie produttive e le istituzioni, con la finalità di individuare insieme percorsi di crescita economica e sociale. L'obiettivo - spiega Bordoni - è quello di consentire ai romani di vivere in una grande capitale europea, città unica al mondo, che va gestita con strumenti consoni alla sua complessità». «Il mio impegno e quello della Lega su Roma sarà costante. Non solo in Campidoglio. Il governo farà arrivare nella nostra città tante risorse necessarie per far diventare Roma una grande Capitale europea», conclude Bordoni.

«Finalmente c'è stato un congresso e finalmente abbiamo un nuovo segretario eletto. A Davide Bordoni va il mio ringraziamento e il mio augurio di buon lavoro. Saremo al suo fianco per far sì che Roma riparta alla grande», dice il segretario regionale Claudio Durigon. «Con Bordoni - prosegue il dirigente del Carrocciola squadra romana della Lega si arricchisce di un politico di esperienza, che conosce la città e le sue esigenze, e che da anni è impegnato sul territorio. Le sfide che si profilano all'orizzonte sono importanti: ci sono le elezioni regionali e guardare con convinzione al radicamento sul territorio diventa una sfida fondamentale perla Lega e per tutto il centrodestra». Durigon rivolge «un ringraziamento particolare» al segretario uscente Alfredo Becchetti «per il grande lavoro svolto in questi anni per il partito».