Manifestazione per la pace a Roma, centro blindato: il percorso del corteo

Circa 50 mila persone, provenienti da tutta Italia, saranno presenti oggi alla manifestazione per la Pace convocata dalla coalizione «Europe for Peace» indetta per chiedere la cessazione del conflitto in Ucraina. Previste chiusure delle strade interessate e deviazioni di almeno 29 linee di autobus. Il corteo sarà «sorvegliato speciale» dalle forze dell'ordine. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 12 in piazza della Repubblica, il corteo partirà alle 14 e arriverà in piazza San Giovanni.

L'evento è promosso da una serie di sigle tra cui Cgil, Cisl e Uil, Arci, Acli, Anpi oltre alla Comunità di Sant' Egidio, Libera, Emergency, Rete italiana pace e disarmo, Campagna Sbilanciamoci!, AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale). Il corteo si snoderà attraverso via Terme di Diocleziano, via Cavour, piazza Esquilino, via Merulana per poi arrivare, dopo avere attraversato via Manzoni, in piazza di Porta di San Giovanni, dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni promotrici.