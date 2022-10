Maxi-incendio alla stazione Termini, esplosioni e panico. Nube nera sulla zona: da dove è partito il rogo

07 ottobre 2022 a

Un incendio di grandi dimensioni ha mandato in tilt la stazione Termini con veicoli in fiamme, persone intossicate e locali evacuati. Le fiamme sono partite intorno alle 17 in via Marsala, all'altezza del civico 30, e una densa colonna di fumo nero ha invaso tutta l'area. Ad andare in fiamme sarebbero una decina di motorini parcheggiati lungo via Marsala, a pochi passi dall’ingresso della stazione Termini. Il bar Binario 0 è stato evacuato, una donna che ha inalato fumo è stata soccorsa. Sul posto i vigili del fuoco e ambulanze.

Si è subito avvertito un forte odore di plastica bruciata e diverse esplosioni mentre la nube si espandeva nell’aria ed era visibile da piazza della Repubblica, via Cernaia e San Lorenzo. Via Marsala è stata interdetta al traffico, come via Solferino, decine di persone si sono messe in fuga dai bar della zona.

Termini, l'incredibile nube nera che terrorizza i romani

Un capannello di curiosi, attorno all’area delimitata, ha seguito le operazioni di spegnimento. Il dehors di un locale, all’altezza di via Marghera, è andato completamente distrutto: le fiamme hanno lambito la struttura. Stessa sorte per gli scooter parcheggiati, di cui restano soltanto le carcasse.