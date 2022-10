Ostia, Roberto Spada torna libero. E sparano i fuochi d'artificio

06 ottobre 2022 a

Roberto Spada torna in libertà e a piazza Gasparri, a Ostia, viene accolto con una festa tra brindisi e fuochi d'artificio. L'esponente del clan Spada, noto per aver dato una testata al giornalista Daniele Piervincenzi nel 2017, è uscito dal carcere di Tolmezzo dove è stato detenuto al 41 bis (carcere duro) ed è stato 'dimesso per espiazione della pena'.

Il comitato Collaboratori di Giustizia Italiani (Co.G.I) ha espresso preoccupazione parlando di un brutto segnale per il territorio: "Stiamo chiedendo il riconoscimento almeno della pericolosità sociale e una sorveglianza speciale con obbligo orario di firma, siamo preoccupati, è un bruttissimo segnale per il territorio e per chi combatte la mafia. Rimettere in libertà una persona come Roberto Spada fa pensare a coloro che sono affiliati a lui che si è superiori anche alla giustizia. La mafia non deve vincere mai, neanche nel pensiero". Lo ha dichiarato all'agenzia LaPresse Maricetta Tirrito, portavoce del comitato.