Roma, sei nuovi parchi lungo il fiume Tevere: "Sarà più vivibile"

Nuova vita al Tevere. La rigenerazione del fiume della Capitale passa per progetti e interventi per 60 milioni di euro finanziati tramite i fondi giubilari, quelli di Caput Mundi e le risorse stanziate per l'iniziativa «15 progetti per la città dei 15 minuti». A fare il punto, il sindaco Roberto Gualtieri, nel corso di «Roma riparte. La città che scorre», l'evento organizzato all'Auditorium dell'Ara Pacis dagli Assessori capitolini all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, e all'Urbanistica Maurizio Veloccia, con al centro le riflessioni sul rapporto dell'Urbe con il suo fiume e la rete degli affluenti. «Sei nuovi Parchi d'Affaccio. Uno straordinario progetto di valorizzazione delle sponde archeologiche e naturalistiche, piste ciclabili, bonifiche: facciamo ripartire Roma nel quadro del grande e intenso lavoro che Comune di Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana, Sovrintendenza e Governo stanno mettendo in campo per rilanciare il fiume della città», ha annunciato Gualtieri.

Due i filoni di azione. Il primo sarà di breve periodo, dal punto di vista tecnico, procedurale e finanziario, senza il ricorso a varianti urbanistiche. Il secondo di medio periodo, dunque azioni di maggiore complessità da definire in funzione dei risultati della fase di pianificazione e del confronto con le esigenze di associazioni, comitati e cittadini. Ecco i dettagli più ragguardevoli: gli stanziamenti previsti dai fondi per il Giubileo 2025 ammontano complessivamente a 46 milioni di euro per 24 progetti sui fiumi. L'Assessorato all'Ambiente di Roma Capitale gestirà 6 di questi progetti, con fondi pari a 9,8 milioni di euro. Il progetto sul Parco di Affaccio Foro Italico, con un'estensione di quasi 100mila metri quadrati, è tra i più rilevanti tra quelli previsti, con un investimento di 2 milioni di euro.

Con 800mila euro stanziati si punta a valorizzare, poi, Lungotevere delle Navi, creando un Orto Botanico Fluviale mediante la collaborazione scientifica dell'Università «La Sapienza»; 1,5 milioni di euro verranno destinati al restyling di un'area di 50mila metri quadri a San Paolo/Marconi ora in condizioni di degrado. Inoltre, il Parco di Affaccio Ponte Milvio, con un milione di euro, che porterà alla realizzazione di un parco e un'oasi naturalistica. E ancora due milioni di euro di fondi giubilari serviranno alla riqualificazione dell'area di confluenza tra Tevere e Aniene. Non da ultimo, il progetto del Parco di Affaccio Ostia Antica, con 1,5 milioni di euro stanziati e l'obiettivo di connettersi alla zona archeologica.