Roma, perché arrivano le formiche volanti: la grande invasione

Le formiche alate invadono la Capitale. Si tratta di piccoli insetti che, una volta raggiunta la maturità sessuale, volano fuori dalla colonia di provenienza diventando molto fastidiose, visto che si insediano nelle abitazioni in grandi sciami. Un fenomeno partito in questi giorni dal litorale romano e arrivato anche nel centro di Roma. Alcune sono state rinvenute morte, altre sono in fin di vita e non riescono più a volare a causa del vento di tramontana, piogge e mareggiate che hanno colpito tutto il Lazio.

Le segnalazioni crescono a vista d'occhio con tanti avvistamenti arrivati dal litorale sud della Capitale. Colpiti in particolar modo i comuni di Anzio, Nettuno, Ardea, Pomezia fino ad Ostia (X Municipio di Roma Capitale), dove negli ultimi giorni sono state rinvenute migliaia di carcasse. Nella maggior parte dei casi sono state rinvenute morte, ma tante altre stordite. Da oggi si registra una numerosa presenza anche a Roma centro con tante segnalazioni provenienti da diversi quartieri. Nonostante il fenomeno desti molta preoccupazione tra gli abitanti, la situazione sembrerebbe non essere pericolosa, anche se molti cittadini risultano essere "scettici" dopo l'invasione di diversi insetti, tra cui le Vespe orientalis.