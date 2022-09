Roma, Salvini diventa un supereroe: paladino della pace fiscale e nemico delle bollette

23 settembre 2022 a

Matteo Salvini diventa un supereroe: il paladino della pace fiscale e l'acerrimo nemico delle bollette. Così il segretario della Lega viene raffigurato in un murale comparso ieri nel centro storico della Capitale. Salvini è ritratto come un supereroe vestito di verde, con il simbolo del guerriero Alberto da Giussano come scudo per la «Pace fiscale» e la lancia che «inforca» le bollette.

Salvini ritocca il murale con Meloni: dai coltelli nascono fiori

Il murale è apparso ieri a Roma in vicolo degli Spagnoli all'altezza del civico 14, non lontano da piazza del Popolo dove era in corso la manifestazione unitaria di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. Nell'immagine la sagoma del segretario appare su un cerchio con scritto «Confini nazionali» e sulla conta «Flat tax». Quello apparso ieri è il secondo murale che raffigura Salvini nel giro di due giorni. Il primo era apparso al Collegio Capranica ed era opera dell'artista TvBoy: raffigurava il leader leghista e Giorgia Meloni che si abbracciavano ma nascondendo entrambi un coltello dietro la schiena. L'opera è stata subito rimossa ma lo stesso Salvini aveva ironizzato ripubblicando il murale sui propri profili sociale con dei mazzi di fiori al posto dei coltelli.