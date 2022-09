Allarme a Roma, la nuova droga legale che spopola tra i giovanissimi: "II parchi ne sono pieni"

23 settembre 2022 a

Monossido di azoto o ossido di diazoto, più noto come gas esilarante. È questo l'ultimo allarme tra i giovani e i giovanissimi di Roma. Tutto è iniziato con le foto postate da una mamma su Facebook e che mostrano una strana bomboletta, trovata inseme a tante altre uguali nei pressi della scuola frequentata dalla figlia, vicino il parco di Forte Antenne. Secondo il Messaggero i contenitori in questione sono il segnale di uno da parte dei ragazzi del gas esilarante come fonte di sballo, una vera e propria droga che può dare dipendenza ed è pericolosa per la salute.

Si tratterebbe di una moda, assurda e pericolosissima, importata dall'estero e in particolare dall'Inghilterra. Secondo le ultime stime il gas esilarante è il terzo stupefacente più utilizzato dopo la cannabis e l'Mdma nella fascia tra i 13 e i 17 anni. Non si tratta di una sostanza illegale e per questo è facilmente reperibile, si trova anche nei supermercati nei contenitori oltre che su internet, con prezzi bassissimi: anche un euro a bomboletta.

Come noto aspirare il monossido di azoto procura alcuni minuti di euforia al termine della quale, però, subentrano malesseri e giramenti di testa, oltre che una pericolosa dipendenza.