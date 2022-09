Roma, l'annuncio di Roberto Gualtieri: “Ad ottobre sarà presentato il progetto dello stadio a Pietralata”

15 settembre 2022

La Roma corre svelta sul progetto dello stadio. Negli scorsi mesi l’area ideale era stata individuata in Pietralata (dove sarebbe dovuto sorgere lo Sdo) e ora il progetto è praticamente realtà. “Ad ottobre ci sarà consegnato”, l’annuncio dato dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri all’intervallo della partita di Europa League tra i giallorossi e l’Helsinki. Nella pancia dello Stadio Olimpico, alla presenza dell’amministratore delegato della Roma, Pietro Berardi, l’ex ministro dell’Economia ha aggiornato i cittadini sullo stato di avanzamento dell’impianto di proprietà del club: “Ho visto Dan e Ryan Friedkin, è un piacere salutarli, come l’ad Pietro Berardi. Mi hanno comunicato che a ottobre la Roma presenterà il nuovo progetto dello stadio a Pietralata e noi siamo molti contenti e soddisfatti, è un segno di serietà della società e noi con altrettanta serietà lo esamineremo attentamente”. Gualtieri ha poi glissato sul possibile problema degli espropri dei terreni: “Vedremo, noi abbiamo ovviamente esaminato tutti gli aspetti giuridici del tema e c’è stata una attenta valutazione che è stata fatta e siamo fiduciosi. Nel 2025 il nuovo stadio? Speriamo nei tempi più rapidi possibili. Non ne ho idea, dovete avere pazienza e vedere il progetto".

(video Filippo Biafora)