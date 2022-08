Tragedia in discoteca: muore a 26 mamma di due bambini. La sorella fuoriosa: "Un malore"

18 agosto 2022 a

Tragedia nella notte nella discoteca "El Paso" di via Missiroli a Latina. Una ragazza di 25 anni, Francesca Testana, originaria di Aprilia, è morta all’improvviso a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la 25enne non c’è stato niente da fare.

Secondo quanto ipotizzato dai sanitari si è trattato di un arresto cardiaco, come refertato dal personale medico. La ragazza è madre di due bambini. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina. Informata la procura. Attesi gli esiti dell’esame autoptico.

La tragedia si è consumata poco dopo l’una di notte. Francesca, in compagnia di amici di Aprilia, stava ballando quando improvvisamente è crollata a terra ed ha perso i sensi. «È stato un episodio fulmineo - raccontano al Corriere della Sera dal locale El Paso – è caduta mentre ballava sul palco. Abbiamo fatto di tutto per rianimarla e abbiamo subito chiamato il 118».

Nella discoteca c’era anche la sorella di Francesca che ha assistito alle operazioni dei medici purtroppo inutili, poi, ha chiamato i genitori che, poco dopo, sono arrivati a Latina da Aprilia.

«In 25 anni mai successa una cosa del genere – racconta la titolare del locale - è stata una disgrazia che mai avremmo potuto immaginare. Abbiamo fatto tutto il possibile per prestare soccorso, ma purtroppo ogni nostro sforzo è stato vano».

Gli amici di Francesca raccontano che per tutta la serata la ragazza non aveva nemmeno bevuto. Era appena uscita dal Covid: venerdì si era sottoposta al tampone risultando negativa dopo dieci giorni trascorsi a casa. «Non era né drogata né ubriaca - ha chiarito furiosa su Facebook la sorella Elisa - si è trattato di un malore. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta».