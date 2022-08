Roma, cosa fare a Ferragosto. Gli eventi per chi resta: musica, cinema all'aperto e "pranzo diffuso"

Valentina Conti 14 agosto 2022 a

Ferragosto nella Capitale. Si può fare. Per chi ha deciso di rimanere in città o è costretto a rimanerci, per chi ha lavorato fino all'ultimo o per quelli che non amano troppo il ritmo vacanziero, ecco qualche soluzione per trascorrere serenamente - tra eventi e iniziative varie - la Festa dell'Assunta. E anche chi è solo potrà passare il Ferragosto in compagnia.

PRANZO DIFFUSO NEI MUNICIPI

Partiamo da qui, dalla solidarietà visibile. Sì, perché quest' anno Roma Capitale ha organizzato, per domani, un Pranzo diffuso di Ferragosto, un appuntamento conviviale per contrastare la solitudine e l'isolamento sociale.

«Il Piano Caldo prosegue con questo appuntamento.

Grazie al lavoro comune tra Assessorato capitolino alle Politiche Sociali e Municipi, 1.500 anziani potranno trovarsi in luoghi freschi per pranzare e passare una bella giornata insieme.

In molte sedi seguiranno balli, cocomerate, momenti ludici e di socializzazione», ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, che trascorrerà il Ferragosto insieme agli anziani di Acilia e Ostia Lido. Ed ecco servito un elenco delle possibilità più interessanti. Tante iniziative, anche di carattere culturali, temi diversi.

MUSICA E GUSTO

Al Celio c'è il Village Celimontana, che offre buona musica jazz a ingresso gratuito accompagnata dal meglio dello street food romano. Si comincia alle 20.30 con il Jazz classico delle origini, con alcuni dei maggiori esponenti del jazz classico "made in Rome" diretti da Lino Patruno. Alla stessa ora, al Teatro di Marcello, per la rassegna estiva Concerti del Tempietto, il Tradizionale Concerto di Ferragosto con il pianista Emanuele Frenzilli, che esegue musiche di Liszt, Franck e Rachmaninov. Ballo liscio e cabaret, invece, a Fiumicino, gustando il pescato locale, nell'ottica della valorizzazione delle tipicità con l'iniziativa promossa dall'associazione "Il Faro all'orizzonte".

CINEMA ALL'APERTO

Altra chance: il cinema "open air". Molte le Arene, infatti, che restano attive a Roma nel giorno di Ferragosto. All'Arena Sacher viene proiettato il film Settembre (2022) di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio.

Alla Casa del Cinema, invece, un classico firmato Steno, Piccola posta (1955), con Sergio Raimondi, Alberto Sordi, Franca Valeri, Peppino De Filippo, solo per citare alcuni dei grandi attori protagonisti. Un altro classico all'Arena Garbatella, La notte oscura (1988), diretto da Carlos Saura.

L'Arena Centro Culturale Elsa Morante si tinge di bianco e nero con la pellicola di Uccellacci e Uccellini (1966), in cui un magistrale Totò viene diretto da Pier Paolo Pasolini.

ALTRI EVENTI

Ad Ostia Antica largo alla sesta edizione di Ferrag-Ostia Antica (proprio domani è l'ultimo giorno): inedite narrazioni dei luoghi, visite guidate performative, un allestimento suggestivo di spettacoli multidisciplinari all'interno del meraviglioso Borgo Rinascimentale è la scenografia "naturale" perfetta per tutti per lasciarsi trasportare in altri mondi e in altre epoche. Teatro Festival a Tor Bella Monaca, con sul palco Mamadou Dioume ed altri. Dj-set al Parco Schuster del quartiere San Paolo. Per finire, all'altezza di Ponte Marconi, entrata Lungotevere Dante, è aperta Tiberis, alias la spiaggia con affaccio sul Tevere. Con le sue attività dedicate ai bambini, con i suoi ombrelloni e lettini e l'area ristoro è un'occasione per passare una giornata all'aria aperta bypassando la solita gita fuori porta.