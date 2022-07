Caso Andrea Bochicchio, svelato il mistero del broker morto a Roma

29 luglio 2022 a

Svelato il mistero del Dna di Andrea Bochicchio. Il Dna sarebbe compatibile con quello del broker. Il mistero proseguiva da più di un mese, da quando il broker era morto a bordo della sua moto, schiantandosi sul muro dell'aeroporto dell'Urbe.

Roma: morte broker Bochicchio, pm aprirà inchiesta, ipotesi più accreditata il malore

Era domenica 19 giugno quando Andrea Bochicchio, 56 anni, morì in un incidente stradale su via Salaria, all'altezza dell'aeroporto. A infittire il mistero, il fatto che lo schianto e il successivo incendio della moto erano avvenuti esattamente il giorno prima dell’udienza del processo che vedeva il broker imputato per riciclaggio e attività finanziaria abusiva.