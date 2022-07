Ardea, una tartaruga marina depone uova sulla spiaggia. Stupore dei bagnanti

Massimiliano Gobbi 28 luglio 2022 a

Tartaruga marina depone uova sulla spiaggia di Ardea. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19, in prossimità dello stabilimento balneare Torre Marina, una grossa tartaruga di mare di circa un metro di lunghezza, è stata avvistata da alcuni passanti, tra cui il giornalista Massimo Catalucci che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di Porto e i biologi di TartaLazio intervenuti sul posto per presidiare l’area e mettela in sicurezza. Incuriositi molti bagnanti si sono avvicinati scattando foto e video.

La circostanza è assolutamente eccezionale per le coste del Lazio ed è stata documentata con foto e video. La presenza della tartaruga (una Caretta caretta) è un segnale della risalita della specie lungo le coste settentrionali del Tirreno. Sul sito di deposizione è stato attivato un sistema di monitoraggio ambientale che tiene sotto controllo temperatura, umidità e altri parametri, per arrivare nelle migliori condizioni alla schiusa delle uova tra circa quaranta giorni. I biologi, per ora, hanno contato 34 uova, ma si stima che potrebebro essere circa un centinaio.