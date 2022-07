Roma, Vittorio Sgarbi asfalta Gualtieri: il caso sampietrini, come ribattezza il sindaco

20 luglio 2022 a

Vittorio Sgarbi asfalta Gualtieri sui sampietrini, le pietre simbolo di Roma. Il critico d'arte è furioso per i lavori sul manto stradale di Piazza Sant’Andrea della Valle e si sfoga sui social. Con l'hastag #italiasfregiata, Sgarbi posta una foto del cantiere sulla piazza e chiede: "Ma il sindaco Roberto Raggi non ha nulla da dire?" Poi il richiamo alle principali testate romane e nazionali per far riprendere la notizia.

Dietro l'ironia di Sgarbi, che appositamente sbaglia il cognome del sindaco (Roberto Raggi), c'è una critica pesantissima. È nota l'acredine del critico d'arte nei confronti di Virginia Raggi, ex sindaca della Capitale. Nel suo tweet, senza mezzi termini, lascia intendere che a Roma non c'è stato quel cambiamento promesso dal dem Gualtieri. Non è certo la prima volta che Sgarbi accomuna Gualtieri e Raggi e probabilmente non sarà neanche l'ultima.