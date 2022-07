Vittorio Sgarbi contro le vacanze in Egitto: "Restate in Italia". E scatena la polemica

09 luglio 2022 a

"Perché scegliete Sharm el-Sheikh per le vacanze". Vittorio Sgarbi sgancia l'ultimo tweet sulle vacanze degli italiani e accende la polemica che infuoca i social. Il sindaco critico d'arte interviene a gamba tesa sulla vicenda terribile della famiglia palermitana che in vacanza a Sharm el-Sheikh per un'intossicazione alimentare ha perso il figlio, Andrea Mirabile, di soli 6 ann.

"Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto - scrive Sgarbi - Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli (nella doto) in Sardegna". In soldoni viste le bellezze che offre l'Italia vale la pena rischiare la salute? E giù un diluvio di polemiche.

