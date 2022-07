Roma, la Procura apre fascicolo di indagine sull'incendio a Centocelle. Non si esclude pista dolosa

10 luglio 2022 a

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al vasto incendio che ha colpito ieri l’area est della Capitale e alcuni autodemolitori nella zona di via Palmiro Togliatti. I magistrati non escludono alcuna pista ma al momento è presto per ipotizzare moventi mafiosi. Sugli altri roghi che hanno colpito la Capitale nelle scorse settimane i pm hanno finora avviato singoli fascicoli.

E del rogo di Centocelle parla anche l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané. «Roma è evidentemente sotto attacco a causa di una sequela inquietante di incendi che si sono sviluppati in diverse zone della città nei giorni scorsi e che hanno coinvolto gli autodemolitori sulla Casilina e il Parco di Centocelle ma pochi giorni fa hanno distrutto una parte importante del Parco del Pineto». Lo scrive in un post su Facebook Eugenio Patanè.

«Di fronte ad una preoccupante escalation di roghi, le cui cause sono ancora tutte da accertare, e tra le quali quella dolosa risulta tutt’altro che infondata - prosegue l'assessore alla Mobilità - è il caso di stigmatizzare lo sciacallaggio politico, mettere da parte le polemiche e condividere l’appello del sindaco Roberto Gualtieri all’unità, dei cittadini e delle istituzioni, per aiutare e supportare le romane e i romani in difficoltà, soprattutto le persone più fragili. Un ringraziamento particolare ai vigili del fuoco, alla protezione civile e a tutti i volontari impegnati ad affrontare questa situazione di emergenza».

