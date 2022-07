Maltempo a Roma, tempesta d'acqua con fulmini e raffiche di vento: si contano i danni

08 luglio 2022 a

Notte di paura nella Capitale e in tutto il Lazio. Un violento temporale con forti raffiche di vento ha colpito la Capitale à e diverse zone della Regione Lazio dove è scattata l’allerta gialla. In particolare colpita la zona nord di Roma e le zone del viterbese e dei Castelli Romani, dove in queste ore si contano i danni. Una tempesta durata poco più di un’ora, con tuoni e fulmini, ha provocato un forte calo delle temperature e ha causato enormi disagi. I Vigili del fuoco e la Protezione civile sono a lavoro da stanotte per fronteggiare le emergenze e fornire aiuto ai cittadini.

#Maltempo, pioggia e forte vento hanno colpito alcune regioni: oltre 1.000 interventi svolti dai #vigilidelfuoco dal pomeriggio di ieri fino alla notte nel Lazio (380), Emilia Romagna (290), Marche (180, foto), Campania (120) e Toscana (110) [#8luglio 8:30] pic.twitter.com/3kxUIdi3e0 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 8, 2022

Il dipartimento della Protezione Civile regionale nel pomeriggio di ieri aveva emanato l'allerta meteo di vento e temporali che durerà per le prossime 12 ore. Si prevedevano precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori appenninici. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta-criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticita' idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per vento su tutto il Lazio". si legge nella nota dell'agenzia regionale di protezione civile della regione Lazio. Dopo settimane di forte caldo e siccità l'ondata di maltempo sta colpendo tutta l'Italia.

