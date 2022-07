Roma, sgomberato immobile occupato dagli ambientalisti alla Caffarella

05 luglio 2022 a

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un nuovo decreto di sequestro preventivo dell’immobile occupato di via della Caffarella. Contestualmente, deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, è in corso l’attività di sgombero dello stabile da parte delle Forze di polizia coordinate dalla Questura di Roma. Al termine delle operazioni, l’immobile verrà riconsegnato dai Carabinieri agli aventi diritto.

L’immobile, di proprietà della Regione Lazio (ed affidato al fondo Invimit SGR Spa) sito in via della Caffarella n.13 (Villa Greco), occupato per la prima volta lo scorso 6 marzo da circa 150 persone, appartenenti a gruppi ambientalisti che, con l’esposizione di uno striscione, veniva denominato “Laboratoria Ecologista Autogestita - Berta Caceres”, poi sgomberato il 24 marzo era stato rioccupato lo scorso 7 maggio violando i sigilli.

