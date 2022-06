Roma, incendio all'Idroscalo di Ostia: brucia tutto. A rischio l'oasi Lipu e i cantieri navali di Fiumara

27 giugno 2022 a

Anche il litorale romano brucia nella settimana più infuocata di questo giugno. In fiamme l'Idroscalo di Ostia dove un rogo è esploso in mezzo alla vegetazione più fitta, non lontano dall'ingresso del porto turistico a ridosso della torre San Michele. Le lingue di fuoco, altissime, si vedono fino a Fiumicino.

Sul posto i vigili del fuoco insieme alla protezione civile per evitare il rischio più grande, quello che l'incendio divampato tra le baraccopoli raggiunga i cantieri navali di Fiumara e devasti l'oasi Lipu. Un'intensa colonna di fumo ricopre l'intero tratto di litorale dove è esploso il devastante incendio.

È stato un lunedì nero per la Capitale alle prese con il grande caldo e i roghi scoppiati nelle periferie romane. Nei quartieri Aurelia e Parco dei Principi i residenti sono stati evacuati. Nel comune di Ciampino, vicino Roma, i voli sono stati dirottati a Fiumicino per problemi di visibilità causati dal fumo degli incendi.

