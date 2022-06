Incendio di Malagrotta, spunta il video della scintilla dopo lo sversamento dei rifiuti

17 giugno 2022 a

La prima scintilla da cui sarebbe scaturito il maxi-incendio che ha distrutto l'impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta sarebbe scattata tra le 17.15 e le 17,20 di mercoledì. Si vede da un video acquisito da i carabinieri del Noe e finito nel fascicolo aperto dalla Procura di Roma. Nel giro di cinque minuti- come riporta "Il Messaggero" - si vede la scintilla che si trasforma in un vero e proprio incendio. In quel momento nell'impianto di trattamento meccanico biologico di Roma si trovava un camion che aveva appena scaricato il Cdr (combustibile derivato da rifiuti) in una vasca di stoccaggio E' proprio qui che sarebbe scaturita la scintilla che poi ha provocato il rogo. La Procura indaga per incendio colposo al momento a carico di ignoti.

Incendio di Malagrotta, "disastro annunciato". L'ira dei residenti in casa con le mascherine

