Malagrotta, la Procura di Roma apre un'indagine per incendio colposo. Caccia ai motivi delle fiamme

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all’incendio che ha colpito alcuni capannoni della discarica di Malagrotta. Nel fascicolo, a carico di ignoti, si procede per il reato di incendio colposo. I magistrati capitolini, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, hanno ricevuto una prima informativa dai carabinieri che, con il pm Alberto Galanti, hanno compiuto ieri sera un primo sopralluogo.

La Procura di Roma ha inoltre disposto una maxi-consulenza tecnica in relazione all’incendio che ha interessato ieri Malagrotta. Gli accertamenti, affidati anche ai carabinieri del Noe, puntano a verificare anche eventuali analogie con altri incendi che in passato hanno colpito i Tmb. Gli inquirenti verificheranno anche lo stato dei sistemi anti incendio. Non appena saranno concluse le attività di spegnimento, l’area sarà sequestrata, cercando di evitare il più possibile criticità per lo smaltimento dei rifiuti.

