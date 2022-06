Sparatoria a Pomezia, proiettili contro la casa di un imprenditore. Lui risponde al fuoco

Martina Zanchi 15 giugno 2022 a

a

a

Colpi di pistola contro la casa di un noto imprenditore di Pomezia, che ha risposto al fuoco. E' successo intorno alle 21.45 di martedì 14 giugno nella zona di via della Motomeccanica. L'imprenditore in passato è stato vittima di usura, fatti per i quali nel 2020 a Pomezia è stato arrestato un ex pugile professionista. Secondo quanto emerso, ieri sera B.B. - queste le iniziali di nome e cognome – vedendosi bersagliato di proiettili avrebbe sparato a sua volta, mettendo in fuga il (o i) malvivente. Indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.