Roma, accoltellato un ragazzo di 15 anni: è in codice rosso e pericolo di vita

13 giugno 2022 a

Un 15enne è stato accoltellato a un braccio da un gruppo di coetanei alle 20 in viale Giulio Cesare, all’altezza della fermata metro Lepanto, cuore di Roma e del quartiere Prati. Il minorenne è stato raggiunto da una pugnalata sferrata da un coetaneo che è poi fuggito insieme ad altri 3 giovani. La vittima, con copiosa perdita di sangue, è stata trasportata al Bambin Gesù in codice rosso e in pericolo di vita. Sul posto la polizia che ha avviato indagini.

