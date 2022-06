Perché ci sono i cinghiali a Roma, Guido Crosetto umilia il sindaco Gualtieri: "La differenza con Raggi"

Giada Oricchio 11 giugno 2022 a

a

a

Cinghiali e rifiuti: Guido Crosetto contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, poi precisa: “Non è un messaggio politico!”. Dopo l’era Raggi, anche la nuova amministrazione capitolina, in mano al Partito Democratico, non ha ancora trovato il bandolo della matassa sull’emergenza cinghiali e rifiuti. Crosetto, tra i padri fondatori di Fratelli d’Italia, con un post polemico su Twitter ha punzecchiato il primo cittadino della Capitale: “Devo dire che sul tema cinghiali c’è una grande differenza tra Raggi e Gualtieri: quelli di questa amministrazione sono più beneducati, più a modo, più discreti e quindi, pur essendo di più, non occupano le pagine dei giornali e le trasmissioni tv”.

Devo dire che sul tema cinghiali c’è una grande differenza tra Raggi e Gualtieri: quelli di questa amministrazione sono più beneducati, più a modo, più discreti e quindi, pur essendo molti di più, non occupano le pagine dei giornali e le trasmissioni tv. — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) June 10, 2022

Insomma, l’informazione italiana, secondo Crosetto, sarebbe più indulgente e benevola verso il Partito democratico di quanto non lo sia stata con il Movimento 5 Stelle e Virginia Raggi. Starebbe chiudendo un occhio e pure l’altro davanti alle passeggiate dei selvatici suini e alle montagne maleodoranti di immondizia.

Speranza sterilizza i cinghiali. Vaccino contraccettivo contro la peste suina

Tuttavia, a un utente che ci ha letto un endorsement politico contro il partito del segretario Enrico Letta (appaiato nei sondaggi a FDI di Giorgia Meloni), l’ex deputato di destra ha ribattuto piatto: “Non è un tweet politico pro qualcuno! Ma lei non l’ha capito perché siete tutti uguali, anche in schieramenti diversi: pieni di pregiudizi e incapaci di obiettività”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.