Sofia, la bambina ucraina arrivata a marzo al San Raffaele di Roma è tornata a camminare

La piccola Sofia è tornata a camminare. La bambina ucraina arrivata ai primi di marzo al San Raffaele di Roma con gravi ferite, subite durante un attacco russo, è salva. La piccola ha fatto grandi progressi e ora riesce a camminare.

Era arrivata al San Raffaele di Roma in condizioni critiche, dopo aver perso tutta la sua famiglia nella guerra che ha sconvolto il suo Paese. Le resta solo la nonna che, come riporta l'Adnkronos che ha diffuso un video dei progressi della piccola, ha dichiarato: "La riporterò in Ucraina appena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l'Italia. Qui, i volontari e i medici l'hanno salvata".

