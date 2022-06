Roma, turisti lanciano un monopattino sulla scalinata di Trinità de Monti: si fa il conto dei danni

04 giugno 2022 a

Anche i turisti contribuiscono al degrado di Roma. Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale ha fermato nella notte tra giovedì e venerdì una coppia di turisti per aver danneggiato la scalinata di Trinità de Monti con un monopattino. In particolare, intorno alle 2:45 del 3 giugno i due, di nazionalità americana di 28 anni lei e 29 lui, sono stati fermati dagli agenti del primo gruppo Trevi e al termine degli accertamenti sono stati entrambi sanzionati per un importo complessivo di 800 euro, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia urbana ed è stato applicato loro il daspo urbano.

Per la donna è scattata anche la denuncia per danneggiamento a bene monumentale, poiché ha lanciato il monopattino di proposito. Ulteriori accertamenti da parte della Sovrintendenza capitolina permetteranno di accertare l’esatto ammontare dei danni per uno dei punti storici della Capitale.

