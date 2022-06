I calciatori della Roma vestiranno Fendi

Siglato l'accordo per due anni a partire dalla prossima stagione

Katia Perrini 02 giugno 2022 a

a

a

Una maison romana e una stilista romana per la Roma. La collaborazione è una di quelle storiche. Fendi, infatti, dalla prossima stagione vestirà i giocatori giallorossi. L'accordo siglato è per due anni, fino al 2024. Per il guardaroba ufficiale dei calciatori della As Roma, Silvia Venturini Fendi, direttore artistico per gli Accessori e la Linea Uomo del marchio dalla doppia F, ha disegnato pezzi formali e casual. Capitan Pellegrini e compagni indosseranno completi blu scuro, il colore simbolo dell'eleganza, assieme ai colori iconici della squadra di calcio romana, il giallo e il rosso scuro (che ritroviamo insieme nei dettagli: i bottoni, le righe delle cravatte, i profili delle t-shirt a lupetto più informali).

I nuovi look di Fendi per Rui Patricio e Abraham, Zaniolo e Zalewski, saranno presentati all'inizio della prossima stagione calcististica 2022-2023 che partirà quest' anno in anticipo, a fine agosto. «L'idea dietro questa collaborazione è di reinterpretare codici e valori di Fendi e dell'AS Roma, creando un punto d'incontro tra lo sport e il mondo della moda attraverso un denominatore comune: le radici romane e un forte legame con la Città Eterna», ha spiegato Silvia Venturini Fendi, terza generazione del marchio fondato dalla nonna Adele con nonno Edoardo e portato al successo dalle cinque sorelle: Anna (la mamma di Silvia) Carla, Franca, Paola e Ada.

Ora di proprietà del colosso francese del lusso Lvmh, Fendi si lancia così nel mondo dello sport: «Questa collaborazione senza precedenti nasce da valori e origini comuni, in una celebrazione della città di Roma e di due aziende che sono nate qui, l'una poco dopo l'altra: Fendi nel 1925 e l'AS Roma nel 1927», ha detto Serge Brunschwig, Chairman e Ceo di Fendi. «La partnership costituisce un nuovo step del club verso l'eccellenza internazionale, mantenendo un senso unico di appartenenza romana. Ciò che Fendi e l'AS Roma rappresentano insieme per la città di Roma, per la sua storia e le sue tradizioni parlano da sé, ed è stato questo il principale motore della collaborazione che abbiamo creato», il commento di Ryan Friedkin, vicepresidente dell'AS Roma. Sesta in campionato, qualificata per l'Europa League e vincitrice della Conference League in finale a Tirana contro il Feyenoord, la Roma ora aspetta l'arrivo di un nuovo centrocampista dal nome che spacca (i tifosi sperano che quelle voci, da Dybala a Ronaldo, si trasformino in realtà). E intanto i giallorossi si candidano ai futuri successi vestendo i panni «giusti».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.