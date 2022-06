Roma, va a fuoco negozio in via Condotti. Fiamme e fumo al piano terra

Massimiliano Gobbi 01 giugno 2022 a

Ancora fuoco al centro di Roma, scoppia un incendio all'interno del negozio Max&co. Momenti di paura in via Condotti, nella nota strada dello shopping romano, all’angolo con largo Goldoni, a causa di incendio divampato all’interno del negozio Max &co scoppianto intorno alle 9 del mattino. Le fiamme si sarebbero sviluppate nei soli locali del pian terreno, nonostante la superficie totale dell’attività sia di circa 700 mq, sviluppata su tre livelli, con fumo visibile anche in strada.

Sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova ha così inviato una squadra con al seguito un’autobotte e il carro degli autoprotettori. Nessuna persona è rimasta coinvolta. "Grazie al pronto intervento dei soccorritori è stato evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno - commentano dai vigili del fuoco - In corso le verifiche per determinare la causa dell’accaduto. L’attività rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

