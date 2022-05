Festa Conference, al Circo Massimo arriva il pullman della Roma

26 maggio 2022 a

La festa della Roma e dei suoi tifosi dopo la conquista della Conference League è in corso. Tifosi in delirio al Circo Massimo, dove è arrivato il pullman scoperto della squadra giallorossa. Numerose persone, grandi e piccoli, bandiere in mano e sciarpe al collo, si sono riversate nelle vie limitrofe intonando cori in favore della squadra. Immancabili le trombette, i fumogeni e gli striscioni.

FORZA GRANDE ROMA ALÉ! ❤️ pic.twitter.com/vQSe8RlnZT — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022

Tra i più coloriti uno che trasforma "Erasmo" in un ironico "Orgasmo da Rotterdam". Tantissimi i supporter della Roma che vogliono partecipare ai festeggiamenti e si sono diretti verso il Circo Massimo a piedi, in moto e in macchina. Via di San Gregorio, in zona Colosseo, è un tappeto giallorosso. Tra le tante bandiere che sventolano qualcuno ha deciso di appenderne tre alle inferriate del Circo Massimo: tra quella dell’Italia e del Portogallo, in onore del condottiero lusitano Josè Mourinho, trova posto una degli Stati Uniti, chiaro omaggio al presidente della Roma, l’americano Dan Friedkin. Si sa, al cuor non si comanda: ecco, dunque, che in mezzo alla folla giallorossa festante fa capolino una coppia di sposi. Lei, immancabile abito bianco, sorride e fa il segno della vittoria, mentre il neo marito sventola una grande bandiera giallorossa. La festa è appena cominciata.

