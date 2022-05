Sbanda con la sua Bmw e sfonda la ringhiera del viadotto, panico sul lungotevere

16 maggio 2022 a

Ha perso il controllo della sua auto finendo contro parapetto e ringhiera del viadotto di Lungotevere Arnaldo da Brescia.

È successo poco dopo le 4 di ieri mattina. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione all'altezza di via Luisa di Savoia, il conducente di una Bmw X5 ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il parapetto di delimitazione del viadotto, abbattendo la ringhiera e provocando la caduta di numerosi detriti, soprattutto calcinacci e parte di ringhiera, nella parte sottostante.

In seguito alla caduta dei materiali, una Fiat 500, in quel momento in transito nel sottopasso, ha riportato alcuni danni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale, con i Gruppi I Trevi e Prati e il supporto dell'unità del Gssu, per la messa in sicurezza di tutta l'area interessata e chiusure al transito veicolare, nonché per procedere al rilievo dei danni sui veicoli. Non si è stato necessario l'intervento del 118 per le persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno disposto un transennamento e un restringimento di carreggiata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

